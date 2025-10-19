Ричмонд
Ленобласть стала призером этапа туристической премии Russian Event Awards

Награду получил фестиваль традиционной народной культуры «Спелое лето».

Фестиваль традиционной народной культуры «Спелое лето» в Ленинградской области получил награду на окружном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие завоевало второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Фестиваль самобытности придумали представители организации «Гусь и Петух», которая более 10 лет помогает сохранить сельскую историю и развивать в деревнях культуру и туризм. В мероприятии приняли участие 20 деревень области, всего событие собрало 600 гостей.

«Это отличный пример того, как оживают села, когда у жителей есть возможность использовать свою самобытность для развития. Наша задача — чтобы таких проектов стало больше. Деревня может быть современной, сохраняя традиции», — отметила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

«Спелое лето» — это возможность для сельских жителей рассказать о наследии и традициях своих мест, а для горожан — открыть потенциал сельских территорий Ленинградской области для путешествий и туризма. В дальнейшем фестиваль представит регион на общенациональном этапе премии.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.