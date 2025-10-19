Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за сердечного приступа водитель врезался в дерево

В аварии под Ростовом погиб водитель грузовика.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель грузового автомобиля врезался в дерево и погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 18 октября, на автодороге «Шахты — Цимлянск». По предварительным данным, 66-летний водитель грузового тягача съехал с трассы и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте.

Госавтоинспекторы не исключают, что причиной аварии мог стать сердечный приступ, случившийся у шофера.

— Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!