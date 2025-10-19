В Ростовской области из-за сердечного приступа водитель врезался в дерево

В Ростовской области водитель грузового автомобиля врезался в дерево и погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 18 октября, на автодороге «Шахты — Цимлянск». По предварительным данным, 66-летний водитель грузового тягача съехал с трассы и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте.
Госавтоинспекторы не исключают, что причиной аварии мог стать сердечный приступ, случившийся у шофера.
— Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — говорится в сообщении.
