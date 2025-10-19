Казанский лицей № 78 признан лучшей инклюзивной школой в стране

Лицей № 78 «Фарватер» Приволжского района Казани победил в XII Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа», организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Торжественная церемония награждения прошла 16 октября в Москве, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
В заочной части федерального этапа состязания участвовали 169 учреждений — детсады, школы и организации отдыха и оздоровления детей — из 67 субъектов страны, которые победили на региональных этапах конкурса. В финал вышли 40 участников — по 10 организаций в каждой из четырех номинаций.
На церемонии закрытия конкурса лицей № 78 объявили победителем в номинации «Лучшая инклюзивная школа».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.