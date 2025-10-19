В Челябинской области подвели итоги фестиваля фильмов о природе «ЭФиР74»

Итоги XIII Всероссийского фестиваля фильмов о природе и человеке «ЭФиР74», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», подвели в Челябинской области. Торжественная церемония награждения прошла во Дворце культуры имени А. С. Пушкина в Еманжелинске, сообщили в региональном министерстве экологии.
Лауреатами фестиваля признаны девять фильмов, созданные творческими коллективами и отдельными авторами из Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сертолова, Клина и Белоруссии. Всего в этом году на конкурс было подано 613 заявок.
«Фестиваль “ЭФиР74” за 13 лет стал международной площадкой, объединяющей профессионалов и любителей из разных стран в общем стремлении — сохранить нашу планету. С каждым годом увеличивается не только количество участников, но и глубина их погружения в вопросы охраны окружающей среды», — рассказала заместитель министра экологии региона Марина Гартвик.
Фильмы, мультфильмы, ролики, представленные на фестивале, были посвящены актуальным вопросам: экологической культуре, флоре и фауне, природоохранным инициативам и изменению потребительского отношения к природе. Конкурс проходил в четырех номинациях, победители определялись в двух категориях — среди профессионалов и любителей. Все работы в скором времени можно будет посмотреть на официальном сайте фестиваля в разделе «Лауреаты».
Отметим, в этом году мероприятие прошло в обновленном формате. Весной под эгидой фестиваля при поддержке Верхнеуральского лесхоза в челябинском Саду Победы были высажены 25 пирамидальных тополей, а горожанам раздали более 900 саженцев сосны. Также в течение года в регионе проходили показы фильмов — победителей прошлых лет, тематические выставки, квизы и образовательные мероприятия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.