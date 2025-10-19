В Челябинской области подвели итоги фестиваля фильмов о природе «ЭФиР74»

Фильмы, мультфильмы, ролики, представленные на фестивале, были посвящены актуальным вопросам: экологической культуре, флоре и фауне, природоохранным инициативам и изменению потребительского отношения к природе. Конкурс проходил в четырех номинациях, победители определялись в двух категориях — среди профессионалов и любителей. Все работы в скором времени можно будет посмотреть на официальном сайте фестиваля в разделе «Лауреаты».