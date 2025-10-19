Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев подрался в петербургском отеле

Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения внутри отеля, Иноземцев сидел за барной стойкой и разговаривал с двумя женщинами, а за его спиной дрались двое мужчин. В какой-то момент неизвестный в синей рубашке несколько раз бьет по голове мужчину в черной футболке, после чего пострадавший пропадает из вида камер, а нападавший отходит. Иноземцев обернулся, увидел происходящее, встал и догнал мужчину в синей рубашке, а затем уже между ними произошел конфликт. Между мужчинами встает женщина, еще несколько женщин находятся за спиной чиновника. Одна из них намеревается взять стул как будто для удара, но затем отходит от этого плана. Иноземцев и мужчина в синей рубашке вновь подходят близко друг к другу, между ними встает женщина. На этом запись обрывается. На кадрах не видно, что чиновник пытался помочь мужчине, которого несколько раз ударили в лицо, и не видно, что нападавший хотел добить своего оппонента или причинить вред кому-то еще.