Пенсионеры Кузбасса обучились основам предпринимательства

Обучение по федеральной грантовой программе «Серебряный старт», отвечающей задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошли 16 жителей Кузбасса старше 60 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Для участников были организованы образовательные модули по основам бизнеса, цифровой грамотности и финансовой безопасности, они также смогли пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом. Сопровождали предпринимателей «серебряного» возраста наставники и волонтеры.
По итогам программы состоялась защита бизнес-проектов участников. Победительницей регионального этапа стала Надежда Липатова из Осинников. Она получила грант в размере 150 тыс. рублей, который планирует направить на развитие своей мастерской по возрождению народных промыслов. Также победительница примет участие в онлайн-голосовании за право представить регион на федеральном этапе программы.
Напомним, «Серебряный старт» проходил в 20 пилотных регионах, включая Кузбасс. Проект ориентирован на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Так, в число перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности входят туризм и гостеприимство, репетиторство, курсы рукоделия, школы кулинарного мастерства, изготовление продукции ручной работы, выращивание рассады и саженцев, бытовые услуги.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.