Пенсионеры Кузбасса обучились основам предпринимательства

Напомним, «Серебряный старт» проходил в 20 пилотных регионах, включая Кузбасс. Проект ориентирован на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Так, в число перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности входят туризм и гостеприимство, репетиторство, курсы рукоделия, школы кулинарного мастерства, изготовление продукции ручной работы, выращивание рассады и саженцев, бытовые услуги.