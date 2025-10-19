В Смоленске благоустроят территорию у крепостной стены

Территорию у Смоленской крепостной стены благоустроят в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
«Главный символ Смоленска — крепостная стена “Ожерелье всея Руси”, построенная в конце XVI века. Сберечь объект культурного наследия для будущих поколений — наш долг. В настоящее время идет поэтапная реставрация крепостной стены благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина. Помимо ее восстановления, ведем благоустройство прилегающих территорий», — отметил губернатор региона Василий Анохин.
В этом году при поддержке национального проекта от пересечения улиц Тухачевского и Исаковского до башни Орел уже обновлены пешеходные дорожки на протяжении 8 тыс. кв. метров, озеленена территория, установлены качели, лавочки, и большой светодиодный экран, который будет использоваться при проведении мероприятий.
В ходе второго этапа реконструкции началось благоустройство территории от Заалтарной башни до башни Орел. Строители занимаются установкой деревянных настилов и металлических конструкций. До конца года будет проведено освещение и выполнена архитектурно-художественная подсветка башен Заалтарной, Орел и Авраамиевских ворот.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.