Ле Пен призвала усилить защиту музеев после ограбления Лувра

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены от современных угроз безопасности. Она прокомментировала инцидент с ограблением Лувра, произошедший в Париже.
«Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются. Мы должны действовать», — написала Ле Пен в социальной сети X*.
Ранее французский политик Жордан Барделла заявил, что ограбление Лувра является «невыносимым унижением» для Франции.
Воры украли из Лувра 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершила группа из 4-х человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
