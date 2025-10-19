Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ле Пен призвала усилить защиту музеев после ограбления Лувра

Французские музеи и исторические здания недостаточно защищены, признала политик.

Источник: Аргументы и факты

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены от современных угроз безопасности. Она прокомментировала инцидент с ограблением Лувра, произошедший в Париже.

«Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются. Мы должны действовать», — написала Ле Пен в социальной сети X*.

Ранее французский политик Жордан Барделла заявил, что ограбление Лувра является «невыносимым унижением» для Франции.

Воры украли из Лувра 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершила группа из 4-х человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.