В московском районе Зюзино появится еще один многоквартирный дом

Новостройку по программе реновации возведут в районе Зюзино в Москве, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На земельном участке площадью 0,7 гектара по программе реновации появится многоквартирный дом, предельная площадь которого составит 48,5 тысячи квадратных метров. Новоселы смогут добираться до станции метро “Каховская” пешком за несколько минут, что обеспечит высокую транспортную доступность и сократит время на дорогу до центра или других районов города», — добавила Юлиана Княжевская.
Новостройку возведут по адресу: Москва, Одесская улица, земельный участок № 23а. Район обладает развитой инфраструктурой, рядом с домом находятся детские сады, школы, поликлиники, аптеки и магазины.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.