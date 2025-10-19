В московском районе Зюзино появится еще один многоквартирный дом

«На земельном участке площадью 0,7 гектара по программе реновации появится многоквартирный дом, предельная площадь которого составит 48,5 тысячи квадратных метров. Новоселы смогут добираться до станции метро “Каховская” пешком за несколько минут, что обеспечит высокую транспортную доступность и сократит время на дорогу до центра или других районов города», — добавила Юлиана Княжевская.