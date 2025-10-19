Ричмонд
Ростов вошел в пятерку мегаполисов-лидеров по росту спроса на новостройки

В донской столице стали чаще покупать новостройки.

Источник: Комсомольская правда

Ростов оказался в пятерке городов-лидеров по количеству сделок с новостройками. Такие данные приводит сервис Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж.

В III квартале 2025 года количество сделок с новостройками в донской столице выросло на 21,5% по сравнению со II кварталом.

— Всего в городе было заключено около 3,6 тысяч сделок по приобретению таких квартир, что ставит Ростов на пятое место по абсолютному количеству сделок среди всех городов-миллионников, — говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики сравнили ситуацию на рынке недвижимости с аналогичным периодом прошлого года и пришли к выводу, что количество сделок в Ростове увеличилось на 51,7%.

