Ростов вошел в пятерку мегаполисов-лидеров по росту спроса на новостройки

Ростов оказался в пятерке городов-лидеров по количеству сделок с новостройками. Такие данные приводит сервис Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж.
В III квартале 2025 года количество сделок с новостройками в донской столице выросло на 21,5% по сравнению со II кварталом.
— Всего в городе было заключено около 3,6 тысяч сделок по приобретению таких квартир, что ставит Ростов на пятое место по абсолютному количеству сделок среди всех городов-миллионников, — говорится в сообщении.
Кроме того, аналитики сравнили ситуацию на рынке недвижимости с аналогичным периодом прошлого года и пришли к выводу, что количество сделок в Ростове увеличилось на 51,7%.
