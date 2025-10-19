Молоко на губах не обсохло: Зумеры придумали необычный способ самовыражения

Для молодёжи важны не только вкусовые качества, но и визуальная составляющая напитка, что проявляется в популярности цветных латте, кофе со специями и цветочными нотами. Через такие детали, как выбор стакана и рецептуры, зумеры определяют свою принадлежность к определённым сообществам и демонстрируют жизненные ценности.
«Фото напитка в сторис — часть самопрезентации, как фильтр или фон в соцсетях», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
