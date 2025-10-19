Лучшие команды названы на «Юной границе-2025»

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал слета «Юная граница» прошел в «Зубренке». Подробности сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Финальный этап республиканского слета военно-патриотических клубов органов пограничной службы «Юная граница — 2025» собрал 16−19 октября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» команды из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, руководителей клубов и представителей пограничного ведомства.
Это были насыщенные дни с интересной программой для участников. Ребята соревновались в строевой подготовке, конкурсах «Меткий стрелок», «Лучший следопыт», викторине по истории пограничной службы и эстафете «Пароль: “Граница!”. Юные пограничники продемонстрировали высокий уровень подготовки, дисциплину и командный дух.
По итогам конкурсной программы названы лучшие команды и воспитанники слета. Первое место завоевал военно-патриотический отряд «Амичи» Нивской базовой школы из Гомельской области, серебро — у клуба «Застава» Института пограничной службы, третье место заняли ребята из военно-патриотического клуба «Усовец» средней школы № 3 имени В. М. Усова из Гродно.
Победителей наградили на церемонии закрытия. Праздничный концерт, подготовленный воспитанниками центра и военным ансамблем, стал ярким финальным аккордом насыщенной программы. Также на память в дар музею «Зубренка» были переданы панно-карта Беларуси с эмблемами пограничных частей и пограничный столб № 555, символизирующий девиз: «Учиться на пять, трудиться на пять, границу Отчизны на пять охранять!».-0-