Профессор Язев: Россияне уже сейчас могут наблюдать самую яркую комету года

— Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно, — пояснил Язев.