Профессор Язев: Россияне уже сейчас могут наблюдать самую яркую комету года

Зона видимости кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая максимально приблизится к Земле 21 октября, охватывает всю территорию России. Наилучшие условия для наблюдения будут у жителей регионов, находящихся выше 50-й параллели северной широты. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Наклон ее орбиты позволяет наблюдать ее в октябре и ноябре из России и других стран Северного полушария на высоких и умеренных широтах. В этом месяце ее блеск достиг пятой звездной величины. 21 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — 89 185 647 километров. К этому моменту ее яркость ожидается на уровне 3,8 звездной величины.
— Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно, — пояснил Язев.
Москва расположена немного севернее 55-й параллели северной широты. Здесь комета уже видна после наступления темноты на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а ближе к утру снова поднимается, передает ТАСС.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что Lemmon представляет большой интерес для астрофотографов, особенно профессиональных, поскольку на высокоточных инструментах она представляет собой «исключительно красивое зрелище».