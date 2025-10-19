Ричмонд
Tomahawk для США, пошлины для КНР и территориальные уступки Киева: главные заявления Трампа в эфире Fox News

В пятницу президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где заявил, что Киев не получит дальнобойные ракеты «Tomahawk». В воскресенье, 19 октября, Трамп дал интервью телеканалу Fox News, где прокомментировал переговоры и ответил журналистам вопросы.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
