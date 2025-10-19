Сочинские здравницы признаны лучшими во всероссийском рейтинге

«Курорты Сочи начинали свою историю именно с оздоровительного туризма. Сегодня в городе функционирует 57 санаториев и пансионатов с лечением общей емкостью 13 860 номеров, и мы продолжаем работу для улучшения качества предоставления медицинских услуг и внедрения передовых методов оздоровления в их программы. Ведь победа в таком престижном конкурсе — это результат командной работы и стремления к постоянному совершенствованию в области санаторно-курортного лечения», — отметил и. о. директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Александр Девин.