Сочинские здравницы признаны лучшими во всероссийском рейтинге

Пятизвездочный отель «Роза Спрингс» и бальнеологический курорт «Мацеста» вошли в число победителей конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Сочи.
Отель занял первое место в номинации «Лучший номер», второе место в номинации «Лучший ресторан» в категории «Премиум», а также вошел в тройку лидеров в номинации «ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса по итогам 2024 года». Курорт «Мацеста» получил награду «Лучшая бальнео- и грязелечебница» уже в третий раз.
«Курорты Сочи начинали свою историю именно с оздоровительного туризма. Сегодня в городе функционирует 57 санаториев и пансионатов с лечением общей емкостью 13 860 номеров, и мы продолжаем работу для улучшения качества предоставления медицинских услуг и внедрения передовых методов оздоровления в их программы. Ведь победа в таком престижном конкурсе — это результат командной работы и стремления к постоянному совершенствованию в области санаторно-курортного лечения», — отметил и. о. директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Александр Девин.
Конкурс «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» проводится ежегодно и оценивает средства размещения по уровню клиентского сервиса, качеству услуг и умению создавать атмосферу заботы и комфорта для гостей. В этом году в нем приняли участие 123 проекта из различных регионов России.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать.
инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и.
продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают.
качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства.
Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные.
нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.