«Зенит» разгромил «Сочи» и идёт без поражений уже 8 матчей подряд в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), увеличив свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых после голов Нуралы Алипа на 13-й минуте, Густаво Мантуана с пенальти на 54-й минуте и Андрея Мостового с одиннадцатиметрового на 86-й минуте.