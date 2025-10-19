Ричмонд
«Не выкинешь из жизни»: Киркоров неожиданным образом высказался о скандальном интервью Пугачевой

Певец Филипп Киркоров не может плохо отзываться о своей бывшей супруге и артистке Алле Пугачевой и даже благодарен ей за совместно прожитые годы. Об этом «король российской эстрады» рассказал в интервью.

Читать далее.