«Металлург» обыграл «Нефтехимик» 9:6 в рекордном матче сезона по голам

Ранее Life.ru рассказывал, что казанский «Ак Барс» одержал победу над казахстанским «Барысом» со счётом 3:2 по буллитам в матче КХЛ, который прошёл в Астане при 9 945 зрителях. В основное время шайбы забрасывали Денисенко и Фисенко со стороны «Ак Барса», а Логвин и Панюков — со стороны «Барыса», после чего победный буллит реализовал Александр Барабанов. Эта победа позволила казанцам продлить победную серию до семи матчей и занять второе место в Восточной конференции, тогда как «Барыс» с 17 очками остаётся на седьмой позиции.