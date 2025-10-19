Ле Пен потребовала усилить охрану музеев после шокирующего ограбления Лувра

Напомним, сегодня утром в парижском музее Лувр произошло ограбление. По предварительным данным, двое злоумышленников проникли в здание через грузовой лифт, в то время как их сообщник ожидал снаружи. Преступники похитили девять драгоценных предметов, исторически принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице.