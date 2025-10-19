Появилось видео скандального ограбления в Лувре

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ограбления Лувра. Видео в воскресенье, 19 октября, показал Telegram-канал Mash.
На опубликованной записи можно увидеть, как мужчина в желтом жилете, притворившись сотрудником музея, спокойно вскрывает витрину прямо на глазах у посетителей.
В эфире телеканала TF1 министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что преступники справились всего за четыре минуты.
— Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты — это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов, — передает ее слова «Москва 24» со ссылкой на телеканал.
Об самом ограблении легендарного музея 19 октября сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Сообщалось, что преступники были вооружены, однако в ходе инцидента никто не пострадал. В связи с ограблением администрация Лувра временно закрыла музей для посетителей.
Также известно, что преступники похитили девять ювелирных изделий, среди которых были ожерелье, брошь, тиара и другие драгоценности из коллекции императора Наполеона. Использовав грузовой лифт, они поднялись к галерее Аполлона, разбили оконное стекло и проникли в помещение. При этом в зале действовали двое, а их сообщник оставался снаружи. Покинули Лувр преступники на заранее подготовленных скутерах.