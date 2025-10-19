О развитии военного взаимодействия Беларуси и России рассказали в Минобороны

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О развитии военного взаимодействия Беларуси и России в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Дмитрий Рябихин, сообщает БЕЛТА.
Беларусь и Россия подписали программу стратегического взаимодействия на ближайшие пять лет. Как отметил Дмитрий Рябихин, подписание этого документа на среднесрочную перспективу определяет основные направления развития сотрудничества в военной сфере. «Документом предусмотрены различные механизмы развития сотрудничества. Это и консультации на различных уровнях, в том числе, к примеру, руководители органов международного военного сотрудничества. Это и рабочие группы по обмену опытом по различным направлениям сотрудничества. Это, конечно, и высший консультативный орган. Это совместные коллегии Министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации», — отметил он.
Продуман целый ряд совместных мероприятий. «Определен ряд основных направлений развития сотрудничества. Это планирование применения региональной группировки войск, вопросы развития объединенных военных систем, поддержание контактов руководств вооруженных сил на постоянной основе и, безусловно, проведение мероприятий оперативной боевой подготовки, — добавил он. — Буквально в недавнем прошлом мы завершили крайний этап совместной подготовки — совместное стратегическое учение “Запад”. С учетом поэтапности проведения этих мероприятий в ближайшей перспективе будут проводиться мероприятия по подготовке специалистов и инструкторов».
Беларусь всегда придерживалась политики открытости и транспарентности. «В этом году со стороны Республики Беларусь в интересах стабилизации обстановки в Европейском регионе были приняты беспрецедентные меры. Впервые в истории мы пригласили (на учения “Запад-2025”. — Прим. БЕЛТА) все государства-члены ОБСЕ в рамках Венского документа, — напомнил Дмитрий Рябихин. — Более того, в рамках двустороннего сотрудничества в наблюдении за учениями прибыли и наблюдали представители 23 иностранных государств, в том числе стран НАТО. Но здесь важно отметить, что участие представителей НАТО — это не вопрос развития сотрудничества, это вопрос нашей политики, направленной на поддержание мира и безопасности в регионе. Более того, в наших концептуальных документах прописано, что мы готовы контактировать, готовы взаимодействовать, но при условии учета наших интересов и взглядов».
В этом году, как отметил заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества, в СМИ активно публиковались материалы о поступлении в Беларусь новых образцов техники: самолеты Су-30, вертолеты Ми-35, зенитно-ракетные комплексы «Тор». По программе стратегического взаимодействия военно-техническое сотрудничество двух государств будет продолжаться. «Российская Федерация всегда была и остается для нас основным партнером и поставщиком продукции военного назначения», — подчеркнул он.
При определении основных направлений развития двустороннего военного сотрудничества специалисты оценивали состояние военно-политической обстановки. «Мы видим, что на рубежах Союзного государства продолжается активная милитаризация европейскими странами, развивается военно-гражданская инфраструктура для применения различными группировками войск сил. Беспрецедентно выделяются дополнительные средства на приобретение вооружение военной техники, повышается количество мероприятий оперативной боевой подготовки, которые, к сожалению, носят никак не оборонительный характер», — подытожил он. -0-
Скриншот видео СТВ.