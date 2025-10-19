О развитии военного взаимодействия Беларуси и России рассказали в Минобороны

Беларусь всегда придерживалась политики открытости и транспарентности. «В этом году со стороны Республики Беларусь в интересах стабилизации обстановки в Европейском регионе были приняты беспрецедентные меры. Впервые в истории мы пригласили (на учения “Запад-2025”. — Прим. БЕЛТА) все государства-члены ОБСЕ в рамках Венского документа, — напомнил Дмитрий Рябихин. — Более того, в рамках двустороннего сотрудничества в наблюдении за учениями прибыли и наблюдали представители 23 иностранных государств, в том числе стран НАТО. Но здесь важно отметить, что участие представителей НАТО — это не вопрос развития сотрудничества, это вопрос нашей политики, направленной на поддержание мира и безопасности в регионе. Более того, в наших концептуальных документах прописано, что мы готовы контактировать, готовы взаимодействовать, но при условии учета наших интересов и взглядов».