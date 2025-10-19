19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики оказывают помощь пострадавшим в Шкловском районе школьникам. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Медики оказывают всю необходимую помощь двум школьникам 13 и 14 лет, которые были травмированы в результате инцидента, произошедшего днем 19 октября на окраине агрогородка Черноручье Шкловского района», — сообщили в Минздраве.
Одного из пострадавших госпитализировали в специализированный центр на базе Главного военного клинического медицинского центра в Минске. Второй подросток находится в Могилевской областной детской больнице.
Из-за сочетанности воздействия высокой температуры от горения, ударной волны и осколков у обоих подростков диагностированы ожоги, рваные раны, порезы и т.д.
Как сообщалось, инцидент произошел днем 19 октября. Парни 13 и 14 лет решили провести эксперимент с порохом от петард. В результате неосторожного обращения с огнем и горючим порошком произошел взрыв.
Минздрав призывает родителей напомнить детям правила безопасного поведения. Огонь и взрывоопасные вещества в руках подростков могут стать причиной необратимых последствий. -0-