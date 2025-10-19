В городе Мглине Брянской области благоустроили 3 дворовые территории

Благоустройство трех дворовых территорий завершили в городе Мглине Брянской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Работы провели на улицах Комсомольской, 17а и 19а, а также во 2-м переулке Первомайском, 16. Во дворах уложили новое асфальтовое покрытие и установили скамейки и урны. Перечень работ был составлен с учетом интересов и пожеланий местных жителей.
«Мы рады видеть, как преображается наш город благодаря участию жителей и поддержке национального проекта. Дворы — это не просто часть жилой территории, но и важный элемент инфраструктуры, влияющий на качество жизни и социальную активность граждан. Это место отдыха и общения жителей», — отметил глава администрации Мглинского района Михаил Ходин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.