В городе Мглине Брянской области благоустроили 3 дворовые территории

«Мы рады видеть, как преображается наш город благодаря участию жителей и поддержке национального проекта. Дворы — это не просто часть жилой территории, но и важный элемент инфраструктуры, влияющий на качество жизни и социальную активность граждан. Это место отдыха и общения жителей», — отметил глава администрации Мглинского района Михаил Ходин.