Аксенов: лимит на продажу топлива в Крыму увеличат до 30 литров в руки

На территории республики будут работать 130 автозаправочных станций.

Аргументы и факты

На территории Крыма топливо в свободной продаже с 20 октября появится на 130 автозаправочных станциях (АЗС), а лимит его продажи увеличится до 30 литров в одни руки в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Адреса этих АЗС можно узнать на портале правительства Крыма и на сайте Министерства топлива и энергетики республики, рассказал он.

Напомним, ранее глава Крыма заявлял, что перебои с топливом появились из-за уменьшения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах РФ. 1 октября Аксенов сообщил о принятом властями Крыма решении ограничить объем продажи топлива в одни руки — с 30 до 20 литров.

