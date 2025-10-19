Комета Lemmon сближается с Землей: астрономы удивлены резким изменением яркости небесного тела

Якушечкин уточнил, что 18 октября яркость Lemmon достигла 4,6 звездной величины, затем снизилась до 5,7, а к настоящему времени снова увеличилась до 4,5. Прогноз на 21 октября — около четвертой звездной величины, что делает комету доступной для наблюдения без оптики и съемки на смартфоны в ночном режиме.