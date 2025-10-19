Комета Lemmon сближается с Землей: астрономы удивлены резким изменением яркости небесного тела

Долгопериодическая комета C/2025 A6 (Lemmon) перед сближением с Землей к 21 октября временно потеряла яркость, однако затем вновь усилила свечение и теперь видна даже невооруженным глазом. Об этом РИА Новости сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.
Максимальное сближение с Землей произойдет 21 октября, когда расстояние между нами и кометой составит около 90 миллионов километров (0,6 астрономической единицы). Комета уже наблюдалась астрономами и фиксировалась даже невооруженным взглядом в местах без городской засветки.
Якушечкин уточнил, что 18 октября яркость Lemmon достигла 4,6 звездной величины, затем снизилась до 5,7, а к настоящему времени снова увеличилась до 4,5. Прогноз на 21 октября — около четвертой звездной величины, что делает комету доступной для наблюдения без оптики и съемки на смартфоны в ночном режиме.
Астроном отметил высокий уровень активности хвоста кометы: сгустки, узлы и вихри газа регулярно отрываются от ядра. Это может указывать на нестабильность струй и «горячие точки» внутри ядра, а также на неравномерное воздействие солнечного ветра и корональных выбросов, происходящих на Солнце.
