Народный артист РСФСР Александр Калягин посетил музей в Ростовской области

Актер театра и кино Александр Калягин посетил родину Антона Чехова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область приехал народный артист РСФСР Александр Калягин. Об этом рассказали в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике.

Вместе с женой, народной артисткой РФ Евгенией Глушенко киноактер побывал в Таганроге и посетил музей «Лавка Чеховых».

— Александр Калягин создал в кино и на сцене, как актер и как режиссер, идеальный образ чеховского героя — от Платонова и Тригорина до комических персонажей ранней прозы писателя, — говорится на сайте музея.

Евгения Глушенко тоже исполнила немало ролей в театральных постановках и экранизациях произведений Чехова.

Супруги побывали в доме, где на протяжении пяти лет формировался талант будущего драматурга. В это время Антон не только учился в гимназии и работал в семейной лавке, но и писал свои первые произведения.

В музее отметили, что Евгения Глушенко — уроженка Ростова. Актриса оставила отзыв в Книге почетных посетителей, в котором поблагодарила Таганрог за возможность вновь побывать в родных сердцу местах и прикоснуться к наследию любимого писателя.

