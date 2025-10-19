Народный артист РСФСР Александр Калягин посетил музей в Ростовской области

В Ростовскую область приехал народный артист РСФСР Александр Калягин. Об этом рассказали в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике.
Вместе с женой, народной артисткой РФ Евгенией Глушенко киноактер побывал в Таганроге и посетил музей «Лавка Чеховых».
— Александр Калягин создал в кино и на сцене, как актер и как режиссер, идеальный образ чеховского героя — от Платонова и Тригорина до комических персонажей ранней прозы писателя, — говорится на сайте музея.
Евгения Глушенко тоже исполнила немало ролей в театральных постановках и экранизациях произведений Чехова.
Супруги побывали в доме, где на протяжении пяти лет формировался талант будущего драматурга. В это время Антон не только учился в гимназии и работал в семейной лавке, но и писал свои первые произведения.
В музее отметили, что Евгения Глушенко — уроженка Ростова. Актриса оставила отзыв в Книге почетных посетителей, в котором поблагодарила Таганрог за возможность вновь побывать в родных сердцу местах и прикоснуться к наследию любимого писателя.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!