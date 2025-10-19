Ростовская область получила две награды всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

Проекты Ростовской области завоевали две награды на XIII Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT», который прошел 13−15 октября в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В номинации «Народное признание» проект «Запись на прием в МФЦ Ростовской области» занял второе место. Реализация сервиса позволила гражданам планировать визит в многофункциональный центр быстрее и удобнее, избегая очередей и выбирая оптимальное время для посещения. Цифровое решение региона поддержали 14 938 жителей страны.
Третье место в номинации «Природопользование и экология» занял проект «АРМ Витрина данных водопользователей». Сервис позволил оптимизировать работу исполнительных органов и максимально упростить отчетность как для юридических, так и для физических лиц. Система обеспечивает сбор и хранение данных о водопользовании в режиме реального времени с возможностью формирования отчетности.
Как отметил заместитель губернатора региона Артем Хохлов, Ростовская область становится призером конкурса «ПРОФ-IT» уже девятый год подряд.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.