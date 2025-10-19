Как бизнесу защитить персональные данные белорусов: образовательный интенсив состоится в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-интенсив «Защита персональных данных: реальные кейсы, эффективные стратегии» состоится 21 октября на площадке Белорусского государственного экономического университета. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД).
Такие мероприятия для бизнеса уже прошли в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске, участие в них приняли более тысячи человек.
Приглашены представители малого и среднего бизнеса, специалисты по информационной безопасности, юристы, IT-эксперты и предприниматели из Минска и Минской области.
Эксперты НЦЗПД и представители бизнеса поделятся реальными кейсами внедрения защиты ПД, анализом типичных нарушений и рисков, доступными решениями в области информационной безопасности.
По информации специалистов центра, 4 из 5 белорусов сталкивались с нарушением прав в сфере персональных данных; 97% граждан осознают необходимость защиты своих данных; 20% кибератак начинаются с утечки учетных данных.
За 2025 год в центр поступило более 20 уведомлений от операторов о нарушении систем защиты ПД, затронуто инцидентами (утечками) более 285 тыс. граждан. Только в текущем году по требованию Национального центра защиты персональных данных у белорусских организаций было удалено 3,3 млн уникальных записей о субъектах ПД (обработка без правовых оснований ПД, в том числе 2,7 млн аудио- и видеозаписей, содержащих ПД, хранение данных свыше необходимого срока).-0-