Как бизнесу защитить персональные данные белорусов: образовательный интенсив состоится в Минске

За 2025 год в центр поступило более 20 уведомлений от операторов о нарушении систем защиты ПД, затронуто инцидентами (утечками) более 285 тыс. граждан. Только в текущем году по требованию Национального центра защиты персональных данных у белорусских организаций было удалено 3,3 млн уникальных записей о субъектах ПД (обработка без правовых оснований ПД, в том числе 2,7 млн аудио- и видеозаписей, содержащих ПД, хранение данных свыше необходимого срока).-0-