Подмосковные стрелки получили шесть медалей на первенстве России

Спортсмены из Московской области завоевали шесть медалей на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта. Турнир проходил в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
В копилке представителей региона золотая и серебряная медали, а также четыре бронзы. В личном первенстве среди юношей в дисциплине «Пистолет пневматический, 10 метров» золотую медаль завоевал Сергей Труфанов. В финале он обошел спортсмена из Республики Крым. Бронзовым призером в этих соревнованиях также стал Вадим Комаров.
Серебро в командных соревнованиях в дисциплине «Пистолет пневматический, 10 метров» завоевали спортсмены Вадим Комаров, Артем Швецов и Александр Костенко. В этом же упражнении бронзовые медали получили Сергей Труфанов, Иван Крыльцов и Вадим Селютин. Среди девушек третье место заняли Ангелина Глазкова, Валерия Калачева и Анна Топоркова.
Отметим, первенство России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет проходило с 10 по 19 октября в Ижевске.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.