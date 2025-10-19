Подмосковные стрелки получили шесть медалей на первенстве России

В копилке представителей региона золотая и серебряная медали, а также четыре бронзы. В личном первенстве среди юношей в дисциплине «Пистолет пневматический, 10 метров» золотую медаль завоевал Сергей Труфанов. В финале он обошел спортсмена из Республики Крым. Бронзовым призером в этих соревнованиях также стал Вадим Комаров.