На Украине ограничат энергопотребление для промышленности

В Черниговской области действуют почасовые отключения для бытовых потребителей.

Источник: Аргументы и факты

На Украине ограничат энергопотребление для промышленных потребителей 20 октября, сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго» в Telegram.

«Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 6:00 до 22:00 вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — сказано в публикации.

В пресс-службе добавили, что в Черниговской области действуют почасовые отключения для бытовых потребителей.

Ранее сообщалось, что с 2026-го украинские потребители столкнутся с ежегодным ростом цен на электричество на уровне 10−20%.