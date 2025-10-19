На Украине ограничат энергопотребление для промышленности

На Украине ограничат энергопотребление для промышленных потребителей 20 октября, сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго» в Telegram.
«Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 6:00 до 22:00 вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — сказано в публикации.
В пресс-службе добавили, что в Черниговской области действуют почасовые отключения для бытовых потребителей.
Ранее сообщалось, что с 2026-го украинские потребители столкнутся с ежегодным ростом цен на электричество на уровне 10−20%.