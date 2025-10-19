На Молдову надвигаются морозы до −3: Ждать ли нам тепло — что говорят синоптики

Про морозы — не преувеличение, молдавская Гидрометеослужба даже объявила «желтый код» из-за заморозков.
В понедельник ночью ожидается до …-2 градусов.
Днем — +11 градусов, переменная облачность, без осадков.
Терпеть холода придется двое суток. Уже к среде потеплеет до +16 градусов.
А к концу недели и вовсе обещают +20 градусов.
