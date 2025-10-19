Почти 34 тысячи учащихся из Брянской области проверили знания ПДД

Конкурс предлагает участникам возможность не только пройти тестирование, но и глубже изучить основные правила безопасного поведения на дорогах. Задания разработаны так, чтобы сначала помочь учащимся освежить в памяти важные аспекты ПДД. После этого они могут в интерактивной форме проверить свои знания, что делает процесс обучения более увлекательным и эффективным. Напомним, что проходить задания онлайн-олимпиады можно как в школе, так и дома самостоятельно.