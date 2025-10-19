Почти 34 тысячи учащихся из Брянской области проверили знания ПДД

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», приняли 33 824 школьника Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
В олимпиаде принимают участие ученики 1−9-х классов по всей стране. Ежегодное онлайн-состязание стартовало 23 сентября и продлится до 26 октября.
Конкурс предлагает участникам возможность не только пройти тестирование, но и глубже изучить основные правила безопасного поведения на дорогах. Задания разработаны так, чтобы сначала помочь учащимся освежить в памяти важные аспекты ПДД. После этого они могут в интерактивной форме проверить свои знания, что делает процесс обучения более увлекательным и эффективным. Напомним, что проходить задания онлайн-олимпиады можно как в школе, так и дома самостоятельно.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.