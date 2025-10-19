FT: Трамп дал Зеленскому выбор между условиями Путина и «уничтожением» Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия российского лидера Владимира Путина. В противном случае он пригрозил, что Россия «уничтожит» Украину. Об этом сообщает агентство Financial Times со ссылкой на источники.
По информации СМИ, встреча президентов неоднократно перерастала в перепалку, проходила в напряженной атмосфере и без взаимного понимания.
— Президент США отмахнулся от карт, показывающих линию фронта на Украине, настаивал, чтобы Зеленский сдал Путину весь регион Донбасса, и многократно повторял тезисы, которые российский лидер озвучил ему накануне во время телефонного разговора. Хотя в итоге Украине удалось склонить Трампа к поддержке замораживания текущей линии фронта, сама встреча показала непоследовательность позиции президента США, — говорится в материале.
Авторы утверждают, что Зеленский и его команда прибыли в Белый дом с целью убедить Трампа предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но президент США в конечном итоге отказался от этого предложения.
Напряженная встреча, как отмечается, напомнила разговор, состоявшийся в феврале, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнули Зеленского в «недостаточной благодарности» Соединенным Штатам.
По информации европейских источников Financial Times, осведомленных о ходе переговоров, Трамп, почти дословно повторял многие аргументы Путина — даже те, которые противоречили его собственным недавним заявлениям о слабости России.
Один из европейских чиновников сообщил, что Трамп сказал Зеленскому, что ему следует заключить соглашение или столкнуться с уничтожением.
— Если [Путин] этого захочет, он уничтожит тебя, — сказал Трамп украинскому президенту.
Вместе с тем СМИ сообщили, что Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты также отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто» — во время переговоров глава Белого дома допустил несколько резких высказываний в адрес Зеленского, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе Трампа.