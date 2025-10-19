FT: Трамп дал Зеленскому выбор между условиями Путина и «уничтожением» Россией

Вместе с тем СМИ сообщили, что Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты также отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто» — во время переговоров глава Белого дома допустил несколько резких высказываний в адрес Зеленского, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе Трампа.