В Сумской области уничтожены два высокопоставленных офицера ВСУ

Ударами по пунктам дислокации ВСУ в Сумской области российские военные уничтожили двух высокопоставленных украинских офицеров, сообщил aif.ru источник в силовых структурах.
«Расчеты БпЛА “Герань-2” продолжают эффективно наносить удары по тыловым районам ВСУ в Сумской и Черниговской областях. Одним из ударов по пункту дислокации ВСУ в Сумской области уничтожен командир артиллерийской батареи 117 бригады ТрО капитан Владимир Кудреватых. Также ликвидирован майор Александр Заика, который занимал должность начальника штаба батальона 76 полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ», — рассказал собеседник издания.
Источник добавил, что в Черниговской области уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО Александр Манис и Павел Гацук.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил aif.ru, что удар по вокзалу в Сумах, о котором сообщили в подполье, уничтожил эшелоны с вооружением.