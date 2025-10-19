Премию «Человек труда» получили 18 работников компаний Красноярского края

Победителей регионального этапа Национальной премии «Человек труда», отвечающей задачам нацпроекта «Кадры», поздравили на Всероссийском форуме «PRОнаставничество: Технологии. Мастерство. Доверие» в Красноярске. Награды получили 18 работников предприятий добывающей промышленности, оборонно-промышленного комплекса, транспорта и социальной сферы, сообщили в агентстве труда и занятости населения Красноярского края.
Жюри оценивало выдающиеся результаты в области внедрения новых технологий в производство. Среди номинантов были молодые специалисты, представители семейных трудовых династий, советов ветеранов, а также сотрудники, занимающиеся патриотическим воспитанием.
Отдельная номинация была посвящена наставникам. Первое место в ней занял менеджер горно-металлургического предприятия из Норильска Алексей Корецкий. Он разработал собственную систему обучения и развития молодых коллег, сочетающую теоретическую подготовку с практическим опытом.
«Наставничество — это базовый элемент выстраивания внутренних коммуникаций. Такая система позволяет поддерживать эффективную и слаженную работу всей команды. Под руководством наставников сотрудники быстрее адаптируются, становятся более инициативными, реализуют современные проекты, что в итоге повышает производительность труда», — отметил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.
Победители регионального этапа представят край на финальном этапе премии, который состоится в ноябре в Москве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.