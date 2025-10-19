Снижение количества аварий, контроль за маршрутками. В ГАИ рассказали о ситуации на дорогах страны

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Виктор Ротченков в эфире телеканала СТВ рассказал о ситуации на дорогах страны, сообщает БЕЛТА.
По словам Виктора Ротченкова, отмечается снижение количества аварий и раненых в ДТП по сравнению с прошлым годом. При этом возросла тяжесть последствий и количество погибших — рост в 10% у сотрудников ГАИ вызывает озабоченность. Чтобы снизить этот показатель, сотрудники ГАИ проводят ряд профилактических мероприятий. Однако люди зачастую говорят о том, что количество ДТП на дорогах растет. «Количество аварий снижается. Мы информацию о каждой аварии в профилактических целях публикуем в СМИ, показываем и рассказываем, чтобы не допустить этого впредь. Раньше же, с учетом меньшего развития мультимедиа и всех остальных площадок, мы публиковали на порядок меньше информации о ДТП. Поэтому, может, и сформировалось мнение о возросшем количестве аварий», — подчеркнул он.
Он также рассказал о ситуации с маршрутными такси на дорогах. «Если в 2023 или 2024 годах мы отмечали небольшой рост аварий с участием маршруток, то за 9 месяцев 2025 года у нас 37% снижение числа ДТП и более 50% раненых в ДТП, когда люди и пассажиры передвигались на пассажирском транспорте», — отметил он.
Но одна подобная трагедия, как подчеркнул Виктор Ротченков, перечеркивает все цифры и призывает еще раз задуматься над тем, все ли было сделано, чтобы не допустить подобного. Поэтому Госавтоинспекция вышла с рядом предложений, которые направлены на усиление безопасности на дорогах.
«Госавтоинспекцией внесено предложение по внедрению обязательного оборудования всех автобусов, которые участвуют в регулярных перевозках, видеонаблюдением. Как внутри салона любого автобуса, начиная от маршрутки и заканчивая самым большим автобусом, так и снаружи, когда камера будет фиксировать дорожную обстановку впереди автобуса. Точно так же Госавтоинспекция вышла с инициативой об оборудовании каждого автобуса навигационным оборудованием. Это позволит нам контролировать режим труда и отдыха водителей, скорость передвижения и ряд вопросов, которые могут отражаться в навигационной системе, — пояснил он. — Возможно, стоит пересмотреть и ответственность водителей, которые управляют автобусами в регулярном сообщении, как и ответственность владельцев и собственников автобусов, которые участвуют в регулярных перевозках. Возможно, и с ответственностью необходимо поработать, внести предложения по ее ужесточению».
Виктор Ротченков периодически и сам ездит на маршрутках. Он поделился своими впечатлениями от передвижения на этом виде транспорта. «В большинстве случаев водители предупреждают пассажиров о необходимости пристегнуться. Но тем не менее есть нарушение со стороны пассажиров: у них есть обязанность быть пристегнутым во время движения в любом транспорте, это касается и автобусов, которые оборудованы ремнями безопасности, — отметил начальник главного управления ГАИ МВД. — Мы также вышли с инициативой по изменению правил перевозок при определенных маршрутах при определенных типах автобусов, чтобы в обязательном порядке они были оборудованы ремнями безопасности».
Когда пресекаются такие правонарушения, это не совсем комфортно для граждан. «Это вызывает недовольство, когда в час пик, как правило, люди спешат на работу или еще куда-то, и сотрудник Госавтоинспекции начинает работать по привлечению к ответственности водителя или пассажиров. Конечно же, мы тоже инструктируем сотрудников ГАИ, чтобы они осуществляли привлечение к ответственности нарушивших водителей на конечных остановках, чтобы не приводить к задержке транспорта на маршруте», — подчеркнул он. -0-
