Снижение количества аварий, контроль за маршрутками. В ГАИ рассказали о ситуации на дорогах страны

По словам Виктора Ротченкова, отмечается снижение количества аварий и раненых в ДТП по сравнению с прошлым годом. При этом возросла тяжесть последствий и количество погибших — рост в 10% у сотрудников ГАИ вызывает озабоченность. Чтобы снизить этот показатель, сотрудники ГАИ проводят ряд профилактических мероприятий. Однако люди зачастую говорят о том, что количество ДТП на дорогах растет. «Количество аварий снижается. Мы информацию о каждой аварии в профилактических целях публикуем в СМИ, показываем и рассказываем, чтобы не допустить этого впредь. Раньше же, с учетом меньшего развития мультимедиа и всех остальных площадок, мы публиковали на порядок меньше информации о ДТП. Поэтому, может, и сформировалось мнение о возросшем количестве аварий», — подчеркнул он.