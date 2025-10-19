Ричмонд
Глава ГАИ объяснил, почему белорусам кажется, что в стране много аварий

Глава ГАИ сказал, почему белорусам кажется, что в стране много аварий.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Беларуси Виктор Ротченков объяснил в эфире телеканала СТВ, почему белорусам кажется, что в стране много аварий.

«Все почему-то говорят о том, что много аварий, — заметил Ротченков и пояснил: — Количество аварий снижается, просто мы каждую аварию на сегодняшний день в профилактических мероприятиях публикуем в СМИ».

Глава ГАИ отметил, что из-за меньшего развития мультимедиа и ряда других моментов о многих авариях сообщалось на порядок меньше.

«Поэтому где-то, может быть, и сформировалось мнение о том, что возросло количество ДТП. На самом деле количество ДТП снижается», — сказал Виктор Ротченков.

Ранее мы писали, что два человека погибли в сгоревшем авто в Кричевском районе.

Напомним, ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах.

Ранее Минфин Беларуси заявил о росте налогов для владельцев больших квартир и домов, а также о повышении ставок налогов на табак и вейпы.

Тем временем депутат высказался о шансе зумерского тренда на микропенсии укрепиться в Беларуси.