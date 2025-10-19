В Несвижском районе мужчина отравился продуктами горения, пытаясь потушить пожар в доме

Инцидент произошел минувшей ночью. 19 октября примерно в 00.44 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в горпоселке Городея. Супруг хозяйки дома 1975 года рождения пытался самостоятельно потушить пожар. С отравлением продуктами горения его госпитализировали.