В Несвижском районе мужчина отравился продуктами горения, пытаясь потушить пожар в доме

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе мужчина отравился продуктами горения, пытаясь самостоятельно потушить пожар в доме. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел минувшей ночью. 19 октября примерно в 00.44 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в горпоселке Городея. Супруг хозяйки дома 1975 года рождения пытался самостоятельно потушить пожар. С отравлением продуктами горения его госпитализировали.

Похожий случай произошел накануне вечером в дачном доме на территории садового товарищества «Оптимист» возле деревни Богуши Барановичского района. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги отчим хозяйки 1969 года рождения. После оказания медпомощи от госпитализации он отказался.

В обоих случаях устанавливается причина пожара. -0-