В Петербурге арестовали мать, бросившую у мусорных баков коляску с ребенком

Как полагает следствие, 17 октября обвиняемая оставила свою дочь 2025 года рождения на территории контейнерной мусорной площадки. Впоследствии там обнаружили детскую коляску, внутри которой находился ребенок. На следующий день, 18 октября, подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение.