В Петербурге арестовали мать, бросившую у мусорных баков коляску с ребенком

Московский районный суд Санкт-Петербурга решил арестовать женщину, которую обвиняют в покушении на убийство дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Суд заключил под стражу фигурантку дела до 15 декабря.
Как полагает следствие, 17 октября обвиняемая оставила свою дочь 2025 года рождения на территории контейнерной мусорной площадки. Впоследствии там обнаружили детскую коляску, внутри которой находился ребенок. На следующий день, 18 октября, подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение.
«Указала, что не желала зла своему ребенку, убивать его не хотела. Просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что суд в Казани арестовал подозреваемого в нападении с ножом на жену бизнесмена Ивана Шевырева.