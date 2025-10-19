Около 2,3 тысячи человек получили новые квартиры на северо-востоке Москвы

«За третий квартал 2025 года документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале этого года. Все участники программы реновации получили комфортное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Жилые комплексы соответствуют критериям безбарьерной среды, рядом с новостройками оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Всего в новое жилье по программе реновации на северо-востоке столицы планируют переселить более 86,5 тысячи горожан из 499 зданий», — добавил Ефимов.