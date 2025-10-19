Около 2,3 тысячи человек получили новые квартиры на северо-востоке Москвы

Квартиры по программе реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы получили около 2,3 тыс. человек за третий квартал этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«За третий квартал 2025 года документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале этого года. Все участники программы реновации получили комфортное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Жилые комплексы соответствуют критериям безбарьерной среды, рядом с новостройками оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Всего в новое жилье по программе реновации на северо-востоке столицы планируют переселить более 86,5 тысячи горожан из 499 зданий», — добавил Ефимов.
Город предоставил участникам программы равнозначные квартиры в тех же районах, где они проживали ранее. После переезда новоселы смогут пользоваться знакомой инфраструктурой и сохранять привычный образ жизни.
«Переселение по программе реновации на северо-востоке столицы уже охватило 14 районов. В третьем квартале этого года больше всего договоров на новые квартиры заключили жители Алтуфьевского района — около 1,2 тысячи человек. В районе Лианозово комфортное жилье получили почти 300 участников программы, в Лосиноостровском — более 270 москвичей. Оформлять документы на квартиры в новостройках участникам программы помогают специалисты департамента городского имущества в центрах информирования, которые работают на первых этажах заселяемых новостроек. Выбрать время и дату заключения договора можно онлайн, записавшись через суперсервис “Переезд по программе реновации”. Эта опция доступна всем участникам программы, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Напомним, программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.