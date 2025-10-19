Глава ГАИ сказал, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших

Начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Беларуси Виктор Ротченков сказал в эфире телеканала СТВ, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших.
«Хотелось бы отметить, что количество аварий и раненых в ДТП минимальное. По сравнению даже с прошлым годом мы отмечаем снижение. Вместе с тем возросла тяжесть последствий и возросло количество погибших. 10-процентный рост, который сегодня есть в республике, тоже вызывает озабоченность», — сказал Ротченков.
Он добавил, что ГАИ проводит комплекс мероприятий для минимизации этих последствий.
Кроме того, глава Госавтоинспекции объяснил, почему белорусам кажется, что в стране много аварий. И сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями.
