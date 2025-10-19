Глава ГАИ сказал, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших

«Хотелось бы отметить, что количество аварий и раненых в ДТП минимальное. По сравнению даже с прошлым годом мы отмечаем снижение. Вместе с тем возросла тяжесть последствий и возросло количество погибших. 10-процентный рост, который сегодня есть в республике, тоже вызывает озабоченность», — сказал Ротченков.