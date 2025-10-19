Ричмонд
В Белгородской области из-за атаки дрона ранен мирный житель

В Белгородской области пять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ. В результате атак ранен мирный житель. Мужчина с осколочным ранением доставлен в Валуйскую ЦРБ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

