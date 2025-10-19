Еще 30 участков дорог Беларуси оборудуют системой контроля средней скорости движения в 2026 году

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2026 году еще 30 участков дорог оборудуют системой контроля средней скорости движения. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Виктор Ротченков, сообщает БЕЛТА.
Контроль за скоростью движения автотранспорта в стране проводится разными методами. Как отметил Виктор Ротченков, каждый из них остается востребованным. Однако все чаще в автоматическом режиме используют участки с контролем средней скорости движения. «Это наиболее эффективный на данный момент способ, чем в одном месте измерять скорость. Участок протяженностью 10−15 км средней скорости действительно позволяет водителю на долгом протяжении соблюдать правила дорожного движения. После проезда этого участка он понимает, что с учетом его протяженности, нагоняй или нет, время ему не позволит, даже превышая скорость, сократить. Как правило, это дисциплинирует водителей», — рассказал он.
На сегодняшний день в Беларуси 38 участков улично-дорожной сети оборудованы камерами контроля средней скорости. «До конца года мы проведем оборудование еще 4 участков. В следующем году запланировано оборудование еще 30 участков, — отметил Виктор Ротченков. — Думаю, что в комплексе все меры, которые обеспечивают контроль скорости движения, использование квадрокоптеров именно за нарушение правил обгона, доказали свою эффективность».
Контроль скорости движения непосредственно инспекторами ДПС и приборами-измерителями, которые есть на вооружении у ГАИ, точно так же применяются. Чаще всего такие методы используют при смешанном контроле. «Когда из автомобиля обычной раскраски, так сказать, гражданской, ведется контроль, а через 2−3 км сотрудники ГАИ уже останавливают и привлекают водителя к ответственности», — добавил он.
По словам Виктора Ротченкова, все меры в комплексе, профилактические мероприятия, которые проводят сотрудники ГАИ, помогают обеспечивать уровень безопасности, который есть. -0-
Скриншот видео СТВ.