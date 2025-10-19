Еще 30 участков дорог Беларуси оборудуют системой контроля средней скорости движения в 2026 году

Контроль за скоростью движения автотранспорта в стране проводится разными методами. Как отметил Виктор Ротченков, каждый из них остается востребованным. Однако все чаще в автоматическом режиме используют участки с контролем средней скорости движения. «Это наиболее эффективный на данный момент способ, чем в одном месте измерять скорость. Участок протяженностью 10−15 км средней скорости действительно позволяет водителю на долгом протяжении соблюдать правила дорожного движения. После проезда этого участка он понимает, что с учетом его протяженности, нагоняй или нет, время ему не позволит, даже превышая скорость, сократить. Как правило, это дисциплинирует водителей», — рассказал он.