Папа римский объявил святыми семь служителей церкви, включая бывшего сатаниста

Папа римский Лев XIV канонизировал семь блаженных, подвижников веры Римско-католической церкви, включая проповедников и мучеников из разных стран, среди которых есть бывший сатанист. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщает «Газета.ру».
Папа произнес традиционную латинскую формулу канонизации во время торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, где собрались около 70 тысяч верующих.
В ходе церемонии понтифик объявил имена новых святых: первого святого из Папуа — Новой Гвинеи Питера То Рота, армянского архиепископа Игнатия Малояна и венесуэльского врача Хосе Грегорио Эрнандеса Сиснероса, известного своей помощью бедным.
К лику святых также были причислены три монахини — Мария Полони, Мария Кармен Рендилес Мартинес и Мария Тронкатти, которые посвятили свою жизнь служению больным и нуждающимся, а также итальянский юрист Бартоло (Бартоломей) Лонго. В юности он был связан с сатанинским культом, но впоследствии вернулся к католической вере и основал церковь Девы Марии Розарии в Помпеях, недалеко от Неаполя, говорится в материале.
В сентябре Лев XIV причислил к лику святых первого подростка в XXI веке: им стал 15-летний Карло Акутис, скончавшийся в 2006 году от лейкемии. Ему приписывают несколько совершенных чудес.
Позже портал Vatican News рассказал, за что именно канонизировали умершего юношу.