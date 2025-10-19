Папа римский объявил святыми семь служителей церкви, включая бывшего сатаниста

К лику святых также были причислены три монахини — Мария Полони, Мария Кармен Рендилес Мартинес и Мария Тронкатти, которые посвятили свою жизнь служению больным и нуждающимся, а также итальянский юрист Бартоло (Бартоломей) Лонго. В юности он был связан с сатанинским культом, но впоследствии вернулся к католической вере и основал церковь Девы Марии Розарии в Помпеях, недалеко от Неаполя, говорится в материале.