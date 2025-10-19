Ричмонд
Отец Маска заявил, что его сын любит RT

Предприниматель из США и основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск любит и уважает международный телеканал RT и его вклад в медиапространство. Об этом рассказал его отец Эррол Маск в интервью с журналистами.

Читать далее.

