Роспотребнадзор проводит расследование после отравления 49 человек в Бурятии

Сначала выявили 43 пострадавших, в том числе 25 детей в возрасте от семи до 15 лет, рассказала Лудупова. У них наблюдались рвота, тошнота, жидкий стул и другие симптомы кишечной инфекции. Госпитализация потребовалась 36 людям. Один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. У других пострадавших состояние средней степени тяжести. Им оказывают необходимую помощь. Утром 19 октября у большинства пострадавших виднелась положительная динамика. Однако появились и новые случаи отравления.