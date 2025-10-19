В Ельском районе наниматель не рассчитался с бойцами студотряда, пока не вмешалась прокуратура

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Ельского района восстановлены трудовые права несовершеннолетних из студотряда. Об этом сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.
Как пояснили в прокуратуре, всего в районе летом трудились 9 студотрядов, объединивших 127 ребят. В сентябре одна из жительниц района сообщила в прокуратуру, что ее несовершеннолетняя дочь летом работала на сельхозпредприятии в составе одного из них, однако к моменту обращения зарплату ей не выплатили. Женщина встречалась и с нанимателем, но он никаких мер по решению вопроса не принял.
«Информация о нарушении трудового законодательства подтвердилась. Установлено, что в одной из организаций АПК района с 11 несовершеннолетними студенческого отряда были заключены трудовые договоры для выполнения работ сельскохозяйственного профиля. Однако при увольнении с молодыми работниками не произведен окончательный расчет в сумме более Br1,7 тыс.», — рассказали в областной прокуратуре, разъяснив, что по ч.1 ст. 77 Трудового кодекса при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему от нанимателя на день увольнения (кроме выплат, установленных системами оплаты труда, размер которых определяется по результатам работы за месяц или иной отчетный период), производятся не позднее дня увольнения.
Для защиты трудовых прав несовершеннолетних прокурор Ельского района вынес предписание руководителю организации, в котором потребовал незамедлительно устранить выявленные нарушения. Требования акта надзора были исполнены, права юных работников восстановлены и с ними произведен окончательный расчет. -0-