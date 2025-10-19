В Ельском районе наниматель не рассчитался с бойцами студотряда, пока не вмешалась прокуратура

«Информация о нарушении трудового законодательства подтвердилась. Установлено, что в одной из организаций АПК района с 11 несовершеннолетними студенческого отряда были заключены трудовые договоры для выполнения работ сельскохозяйственного профиля. Однако при увольнении с молодыми работниками не произведен окончательный расчет в сумме более Br1,7 тыс.», — рассказали в областной прокуратуре, разъяснив, что по ч.1 ст. 77 Трудового кодекса при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему от нанимателя на день увольнения (кроме выплат, установленных системами оплаты труда, размер которых определяется по результатам работы за месяц или иной отчетный период), производятся не позднее дня увольнения.