Глава ГАИ Беларуси сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями

В частности, видеокамерами как для фиксации ситуации в салоне, так и снаружи, для съемки дорожной обстановки по маршруту следования, ГАИ предлагает в обязательном порядке установить на весь автотранспорт, участвующий в регулярных перевозках. Это коснется транспортных средств от маршрутки до автобуса. Еще Госавтоинспекция инициировала оборудование автобусов различной вместительности навигационным оборудованием.