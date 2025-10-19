Глава ГАИ Беларуси сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями

Начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Беларуси Виктор Ротченков сказал в эфире телеканала СТВ о планах внедрения в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями.
В частности, видеокамерами как для фиксации ситуации в салоне, так и снаружи, для съемки дорожной обстановки по маршруту следования, ГАИ предлагает в обязательном порядке установить на весь автотранспорт, участвующий в регулярных перевозках. Это коснется транспортных средств от маршрутки до автобуса. Еще Госавтоинспекция инициировала оборудование автобусов различной вместительности навигационным оборудованием.
«Это позволит нам контролировать в любом месте, в любом состоянии режим труда и отдыха водителя, точно так же скорость передвижения и ряд вопросов, которые могут отражаться в навигационной системе», -с казал Виктор Ротченков.
Еще он добавил о возможности пересмотра ответственности водителей автобусов регулярного сообщения, как и их владельцев.
«Да, возможно, и с ответственностью предстоит поработать, внести предложения по ее ужесточению», — заметил Ротченков.
Кроме того, глава Госавтоинспекции объяснил, почему белорусам кажется, что в стране много аварий, заметив, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших.
