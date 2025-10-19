«Грустная сатира». Премьеру спектакля «12 стульев» представил Драматический театр имени М. Горького

Для своего героя Андрей Душечкин постарался придумать собственный образ, отличающийся от героев из фильмов. «Это грустная сатира, поэтому у меня внутри сразу родился человек не столько смешной, сколько потерявший все ориентиры, которыми он жил раньше, нелепый и немного сумасшедший Пьеро. Я сознательно ввел внутреннюю драматическую линию, ведь в конце концов мой герой, человек, который всю жизнь не мог обидеть и мухи, убивает Остапа Бендера ради нелепых фантазий. Когда человек теряет основные моральные ориентиры, у него остается какой-то миф, в который он слепо верит, но миф не имеет под собой истинной основы. Ипполит все надеется, что эти бусы и побрякушки принесут ему счастье, хотя их давно уже нет», — пояснил артист. Он подчеркнул, что актеры приложили все усилия, и выразил уверенность, что спектакль наверняка понравится зрителям. -0-