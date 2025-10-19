«Грустная сатира». Премьеру спектакля «12 стульев» представил Драматический театр имени М. Горького

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеру спектакля «12 стульев» представил Национальный академический драматический театр имени М. Горького на сцене Республиканского дворца культуры имени Н. Ф. Шарко, передает корреспондент БЕЛТА.
Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Сергей Ковальчик. «Я вдохновлялся романом Ильфа и Петрова. Любая популярная литература всегда востребована на сцене. Она волнует художников, режиссеров, актеров, и “12 стульев” не исключение. Постановка стала музыкальной, потому что была необходимость создать переходы между сценами, ведь главные два лица почти с нее не сходят. Так мы пришли к песням, а потом оказалось, что в них можно и рассказать какой-то смысл», — пояснил режиссер.
По его словам, спектакль готовился в тяжелых условиях, потому что из-за ремонта труппа сейчас выступает и репетирует на сцене Республиканского дворца культуры имени Н. Ф. Шарко. Она немного тесновата, и на ней нет всех составляющих, которые есть на оригинальной площадке театра.
Сергей Ковальчик подчеркнул, что баланс между комедией и серьезными моментами персонажей удалось выдержать благодаря жанру сатирической комедии. «В жанре сатиры все возможно. Если вы вспомните советскую сатиру плаката, то она была достаточно жесткой. Жанр диктовал условия, надо просто внимательно читать автора», — добавил он.
Заслуженный артист Беларуси, ведущий мастер сцены Национального академического драмтеатра имени М. Горького Андрей Душечкин, который исполняет роль Ипполита Воробьянинова в одном из составов, отметил, что постановки театра «Граф Монте-Кристо», «Бесприданница» и «12 стульев» выполнены в одной стилистике. Это музыкально-драматические спектакли с акцентированием на пластику, массовые сцены и этюды.
По его мнению, «12 стульев» — хитовый театральный и киношный материал с потрясающими ролями, который, как и любая классика, остается хорош во все времена. Когда коллектив узнал, что берется такой материал, то воодушевился, потому что тут есть что играть.
Для своего героя Андрей Душечкин постарался придумать собственный образ, отличающийся от героев из фильмов. «Это грустная сатира, поэтому у меня внутри сразу родился человек не столько смешной, сколько потерявший все ориентиры, которыми он жил раньше, нелепый и немного сумасшедший Пьеро. Я сознательно ввел внутреннюю драматическую линию, ведь в конце концов мой герой, человек, который всю жизнь не мог обидеть и мухи, убивает Остапа Бендера ради нелепых фантазий. Когда человек теряет основные моральные ориентиры, у него остается какой-то миф, в который он слепо верит, но миф не имеет под собой истинной основы. Ипполит все надеется, что эти бусы и побрякушки принесут ему счастье, хотя их давно уже нет», — пояснил артист. Он подчеркнул, что актеры приложили все усилия, и выразил уверенность, что спектакль наверняка понравится зрителям. -0-
