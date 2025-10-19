«Я что, неправду сказала?»: Роднина ответила на критику ее слов о пенсии

В августе председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что слова Родниной о том, что гражданам нужно быть самостоятельными и заблаговременно своими силами обеспечивать себе безбедную старость, противоречат российскому законодательству. По словам главы организации, пенсионные выплаты — это не подачка со стороны государства, а право граждан, которые долгие годы трудились на благо своей страны.