«Я что, неправду сказала?»: Роднина ответила на критику ее слов о пенсии

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина «не поняла» реакцию общественности на ее призыв к россиянам не рассчитывать на пенсию. Об этом сообщает Sport24.
По мнению экс-спортсменки, активная реакция на ее слова обусловлена отсутствием других значимых новостей.
— Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово пенсия вызывает у всех такую реакцию, — приводит ее слова портал Sport24.
В августе председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что слова Родниной о том, что гражданам нужно быть самостоятельными и заблаговременно своими силами обеспечивать себе безбедную старость, противоречат российскому законодательству. По словам главы организации, пенсионные выплаты — это не подачка со стороны государства, а право граждан, которые долгие годы трудились на благо своей страны.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вместе с тем заявил о необходимости предоставления российским пенсионерам права на получение 13-й пенсии в конце года. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, возможно ли введение дополнительной выплаты и какие категории граждан смогут на нее рассчитывать.